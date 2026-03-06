Tien basisscholen in gemeente Westerwolde bakken pannenkoeken voor ouderen

WESTERWOLDE – Op vrijdag 20 maart 2026 zorgen pannenkoeken ervoor dat basisschoolleerlingen en ouderen in Westerwolde dichter bij elkaar komen. Maar liefst tien basisscholen in de gemeente doen mee aan de 19e editie van Nationale Pannenkoekdag. Onder het motto “jong bakt voor oud” bakken leerlingen pannenkoeken voor opa’s, oma’s en andere ouderen uit de buurt.

Tijdens Nationale Pannenkoekdag geven scholen ieder op hun eigen manier invulling aan de ontmoeting tussen jong en oud. Zo organiseren sommige scholen een gezamenlijke pannenkoekenlunch, terwijl andere klassen ouderen verrassen met zelfgebakken pannenkoeken aan huis. Ook worden er verhalen gedeeld over vroeger, spelletjes gespeeld of muziek gemaakt, en maken leerlingen kaartjes of tekeningen om de dag extra persoonlijk te maken. Wat alle activiteiten gemeen hebben, is de aandacht voor contact, gezelligheid en het samen vieren van deze bijzondere dag.

Heel Holland Flipt

Dit jaar doen de scholen ook mee aan Heel Holland Flipt, de landelijke actie van Nationale Pannenkoekdag. Op vrijdag 20 maart om 12.00 uur tellen leerlingen en ouderen samen af naar het Nationale Flipmoment, waarop door heel Nederland pannenkoeken de lucht in gaan.

Leerlingen oefenen in de weken voorafgaand aan Pannenkoekdag hun flip samen met een ouder of verzorger, waarbij het oefenen met een koude pannenkoek wordt aangemoedigd, en filmen dit met hulp van familieleden of buurtbewoners. De filmpjes kunnen worden ingestuurd via de website. (www.pannenkoekdag.nl).

Kans om decor te worden van hét Nationale Flipmoment

Dit jaar kan één school uit Nederland het decor worden van het officiële Nationale Flipmoment, gepresenteerd door Meester Sander, bekend van zijn veelbekeken online filmpjes over techniek, technologie en bewegend leren. Ook de tien scholen uit gemeente Westerwolde maken kans hierop. Uit alle inzendingen wordt één school willekeurig gekozen die op vrijdag 20 maart het middelpunt vormt van het landelijke Nationale Flipmoment en ontvangt bezoek van Meester Sander.

Onderstaande scholen doen mee aan de Nationale Pannenkoekdag in de gemeente Westerwolde:

OBS De Vlinder

CBS ‘De Verrekijker’

KC de Wiekslag

Interschool ter Apel

De Vlonder

Samenwerking Basisschool Pork

Oosterschool voor Openbaar Basisonderwijs

De Vlonder

Basisschool Plaggenborg

Kindcentrum De Driesprong

Succesvolle traditie

Nationale Pannenkoekdag brengt jaarlijks door het hele land basisscholen in beweging. Ook in gemeente Westerwolde groeit het enthousiasme. Met hun deelname laten scholen zien hoe belangrijk het is om jong en oud met elkaar te verbinden. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Tefal en Koopmans, met ondersteuning van Blue Band. “Nationale Pannenkoekdag laat zien hoe samen bakken en samen flippen zorgen voor plezier én verbinding. Het is bijzonder om te zien hoe kinderen en ouderen elkaar op deze dag echt ontmoeten”, zegt Dorreke Hachmer, Marketing Manager van Koopmans namens de organiserende partijen.

Bron: Bijl PR