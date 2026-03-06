Tijd voor Vitamine Welzijn brengt welzijnscoaches samen in Veendam

VEENDAM – Het Henk Nienhuis Stadion in Veendam stond donderdagmiddag in het teken van ontmoeting, inspiratie en nieuwe energie voor zo’n 35 welzijnscoaches uit Groningen en Noord-Drenthe. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst Tijd voor Vitamine Welzijn kwamen professionals uit de hele regio samen om kennis te delen en stil te staan bij de groeiende rol van Welzijn op Recept.
Welzijn op Recept biedt ondersteuning aan mensen die bij de huisarts komen met klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn of stress, waarbij sociale factoren vaak een rol spelen. Denk aan eenzaamheid, verlies van werk of het overlijden van een partner. De welzijnscoach helpt deze inwoners om weer grip te krijgen op hun dagelijks leven door samen te zoeken naar passende activiteiten of ondersteuning. In vrijwel alle huisartsenpraktijken in Groningen en in alle praktijken in Veendam is inmiddels een welzijnscoach aanwezig.
De bijeenkomst begon met een lunch, verzorgd door de moedergroep van DeBasis. Daarna nam regiocoördinator Jennifer Bakker de aanwezigen mee in de actuele ontwikkelingen rondom Welzijn op Recept. Ook werd er een toelichting gegeven op de samenwerking met het Leefstijlloket van UMCG, Martini Ziekenhuis, Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Ommelander Ziekenhuis. Een presentatie over de Buurtschuur Veendam liet zien hoe lokale initiatieven bijdragen aan verbinding en welzijn in de wijk.
Vervolgens gingen de coaches met elkaar in gesprek tijdens speeddatesessies, waarin praktijkvoorbeelden centraal stonden. Door steeds te wisselen van gesprekspartner ontstond een levendige uitwisseling van ervaringen en ideeën. Rond half vier werd de bijeenkomst afgerond, met ruimte om na te praten en nieuwe contacten te versterken. De middag liet zien hoe waardevol het is om als netwerk samen te komen en te blijven investeren in welzijn als onderdeel van goede zorg.
Bron: Peter Panneman