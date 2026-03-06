VanWyck en Awkward I delen podium tijdens Songs & Stories bij d’Rentmeester

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 6 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN BEETJE BEWOLKING | IETS MINDER ZACHT

De zon heeft er vandaag weer veel zin in, al is er af en toe wat hoge bewolking maar dat hindert niet of nauwelijks. En ondanks een frisse ochtend wordt het vanmiddag 16 á 17 graden. Vanavond en vannacht komt er iets meer bewolking en vannacht kan er ook wat laaghangende bewolking of mist komen. De minimumtemperatuur ligt rond 4 graden.

Morgen wordt het ‘s middags 14 of 15 graden. ‘s Ochtends is het gedeeltelijk bewolking of mistig, maar het wordt zonnig. Er komt in de loop van de dag een zwakke tot matige noordenwind te staan. Door die noordenwind kan er morgenavond trouwens wel weer wat bewolking en mist komen en daar hebben we zondag misschien nog last van. Maar ook dan breekt de zon door en met een oostenwind wordt het zondagmiddag een graad of 15.

Ná dit weekend blijft het voorlopig zacht met maxima van 14 tot 17 graden. Maandag en dinsdag is het de meeste tijd nog droog met wat zon en een enkele bui, daarna neemt de kans op enige regen toe.