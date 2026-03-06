Veel belangstelling voor politiek café Gemeente Westerwolde

BELLINGWOLDE – Donderdagavond organiseerde de gemeente Westerwolde in aanloop naar de aanstaande verkiezingen in Partycentrum De Meet te Bellingwolde een politiek café.
Tijdens dit politiek café gingen de tien lijsttrekkers van de deelnemende politieke partijen met elkaar in debat. Zij kregen in groepjes van drie of vier een aantal stellingen voorgelegd, waarvan zij het standpunt van hun partij moesten verdedigen.
Aan het eind van het politiek café kregen ze allemaal 30 seconden de tijd om de inwoners er van overtuigen waarom men op zijn of haar partij moet stemmen.
De debatavond werd geleid door Marcel Nieuwenweg.
Het debat werd door Groningen1 live uitgezonden. De techniek was in handen van HJsound en GenAmedia.
Foto’s: Jan Glazenburg
Kijk hier de uitzending terug