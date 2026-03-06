Volle bak bij presentatie Heeresmeerplannen

NIEUWE PEKELA – In een volle grote zaal van dorpshuis De Kiepe in Nieuwe Pekela werden donderdagavond de eerste plannen van de gemeente voor een woonwijk bij het Heeresmeer uit de doeken gedaan.
De groene en waterrijke wijk met 200 woningen en allerlei type huizen – van sociale huurwoning tot appartementencomplex – is gepland in het kader van dorpsvernieuwingsproject Thuus in Nij Pekel.
Wethouder Ellen van Klaveren, Sascha Schram van stedenbouwkundig bureau HKB, Emiel Noordhuis van architectenbureau De Deur in Huis en projectleider Stephan Lap gaven tekst en uitleg.
De bedoeling is dat er drie zones – Bos, Park, Weide – in de wijk komen met elk hun eigen karakter en kleur van huizen.
Na afloop van de presentatie konden mensen eerst vragen stellen en daarna hun eigen ideeën kwijt, die weer gebruikt worden bij het maken van het definitieve plan. Over het algemeen werd er erg positief gereageerd op de plannen. Wel waren er zorgen over bomen die zouden verdwijnen, de huizenprijzen, de diepte van het meer, de aanleg van cavernes van Nobian achter het Heeresmeer, het parkeren en verkeersstromen.
De gemeente is nog in onderhandeling over de grondaankoop, maar als alles goed gaat kan in 2028 begonnen worden met de bouw aan het Heeresmeer.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela