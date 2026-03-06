Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.
09.45 Ingel Baaijens – Cláirhlin – Een Reis door de Keltische Muziek in Holte/Onstwedde
10.15 Wietze de Roo – Westerwolder Dieverdoatsiemoand met Verhoaltje of gedichie
10.45 Michiel van der Spek – Vooruitblik op de Sport
11.15 Malou Vos: Reportage
11.45 Freddy Heijes – Lezing: Rozensnoeidag in Winschoten
Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.
Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden.