Banners aan bruggen Pekela weggehaald

PEKELA – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn, door onder andere politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen, aan verschillende bruggen banners gehangen. Deze week zijn meerdere van deze banners weggehaald.
De partijen hebben een vergunning gekregen om hun banners op deze plekken te mogen hangen. De banners zijn bedoeld om inwoners te laten zien welke partijen meedoen en om aandacht te vragen voor de verkiezingen.
De gemeenteraadsverkiezingen zijn een belangrijk moment in onze lokale democratie. Daarom doet gemeente Pekela de oproep: laat de banners hangen. Zo krijgen alle partijen een eerlijke kans om zichtbaar te zijn en het herinnert er aan om te stemmen op 18 maart.
Bron: Gemeente Pekela