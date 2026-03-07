Bato en Mussel verdelen de punten

WINSCHOTEN – In het topduel tussen Bato en SV Mussel werden de punten verdeeld. Beide ploegen wisten één keer het net te vinden. Bato blijft hierdoor aan kop in de vijfde klasse, met Mussel als naaste volger op twee punten.
Door Gert Meulman
In de eerste helft begonnen de gasten uit Mussel scherp aan de wedstrijd en na een kwartier resulteerde dit in een score van Cas Groenewold. Deze stand bleef tot de rust. Koud in de tweede helft mocht Niels van Delden van Bato een vrije trap nemen, die door Tom van Aalst werd binnengekopt. Vermeend dik buitenspel, de scheidsrechter verzuimde echter de grens op te zoeken. Dit bleek uiteindelijk de eindstand.
Tekst en foto’s: Gert Meulman