Eerste bomen geplant in Kinderbos Sellingen

SELLINGEN – In de gemeente Westerwolde is zaterdag een bijzonder nieuw bos van start gegaan: Kinderbos Sellingen. Het bos ligt op grond van Staatsbosbeheer en is het eerste kinderbos in de provincie Groningen. Tijdens een feestelijke plantdag plantten kinderen samen met hun ouders, grootouders en andere familieleden de eerste bomen en struiken.

Het nieuwe bos wordt aangelegd op een plek waar het aansluit op bestaande natuur. Daardoor ontstaat er meer ruimte voor planten en dieren en groeit het gebied verder uit tot een gevarieerd natuurgebied.

Een boom voor ieder kind

Het planten van een boom voor een kind is een oude traditie. Staatsbosbeheer en Stichting Nationale Boomfeestdag zetten deze traditie voort met de zogenoemde Kinderbossen. Ouders, grootouders en andere belangstellenden kunnen een boom en vijf struiken kopen en zo een kind een bijzonder groen cadeau geven.

De kinderen planten hun boom zelf, samen met hun familie en boswachters van Staatsbosbeheer, tijdens de jaarlijkse plantdag. Iedereen die vóór 14 februari 2026 een boom en struiken had besteld, werd uitgenodigd voor de feestelijke start van het bos.

Gezellige en feestelijke plantdag

De ochtend begon met een inloop bij Natuurbegraafplaats Laude. Daarna volgde een welkomstwoord van Frank van Hedel van Stichting Nationale Boomfeestdag. Vervolgens wandelden de deelnemers naar de plantlocatie.

Daar hielden gedeputeerde Nadja Siersema (provincie Groningen), wethouder Harm-Jan Kuper (gemeente Westerwolde), André van Toly (directeur Waterbedrijf Groningen) en Michiel van Kerkvoorde (teamleider Groningen Oost bij Staatsbosbeheer) een korte toespraak.

Na het planten van de eerste boom en het onthullen van een bord gaf boswachter Jelka Vale uitleg over het gebied en liet zij zien hoe een boom geplant moet worden. Daarna gingen de kinderen en hun familie zelf aan de slag met het planten van bomen en struiken.

Iedere planter kreeg na afloop een plantcertificaat. De naam van het kind komt bovendien op een digitale plaquette te staan.

Prachtige plek in de natuur

Kinderbos Sellingen ligt bij het Ruiten-Aa-kanaal en de Slangenborgerweg, tussen akkers en bossen van Staatsbosbeheer. Het gebied staat bekend om zijn oude bossen, heide, graslanden en kronkelende beekdalen. Sommige bossen in deze omgeving zijn zelfs meer dan duizend jaar oud. Ook de ijsvogel laat zich hier regelmatig zien.

Een bos dat met kinderen meegroeit

Alle geplante bomen en struiken vormen samen een nieuw bos. Elk jaar komen er tijdens de plantdag weer nieuwe bomen en struiken bij. Na verloop van tijd groeien de losse aanplantingen samen uit tot één geheel.

Sommige soorten groeien uit tot grote bomen, terwijl andere kleiner blijven en nectar of bessen leveren voor dieren. Door deze mix ontstaat een levendig en soortenrijk bos waar mensen kunnen wandelen, spelen en genieten van de natuur.

Kinderbossen in heel Nederland

Het Kinderbos in Sellingen sluit aan bij het doel van Stichting Nationale Boomfeestdag: ieder kind in contact brengen met bomen en natuur. In Nederland bestaan al kinderbossen in onder meer Overijssel, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Limburg.

Foto’s: Johannes Velthuis