Gemeentebelangen Oldambt: Nu moet Nij Begun het verschil maken in Oldambt

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 7 maart 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WOLKEN ZON EN MIST | VOORLOPIG GEEN REGEN

Bewolking en opklaringen wisselen vandaag een beetje af, en eerst is het ook mistig. De middag is in het algemeen wat zonniger, maar in de loop van vanavond en vannacht neemt de kans op nevel en mist weer toe. Er staat een zwakke tot matige noordenwind (windkracht 1 tot 3), en de maximumtemperatuur loopt bij ons uiteen van 12 tot 15 graden.

Morgen begint het dan ook met nevel of mist, morgenmiddag breekt de zon goed door. Dan is er een zwakke wind uit het noordoosten tot oosten, de maximumtempertauur ligt morgen rond 15 graden.

Na dit weekend is er op maandag en dinsdag ook maar weinig wind. Dat betekent dat er ‘s nachts kans is op mist, maar overdag is het vaak zonnig. Minima die dagen rond 6 graden en maxima rond 16 graden. Later op de dinsdag en vooral woensdag kan daarna een bui vallen, donderdag lijkt het droog te blijven maar er komt dan wat meer wind.