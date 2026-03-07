Gemeentebelangen Oldambt: Nu moet Nij Begun het verschil maken in Oldambt

OLDAMBT – De plannen zijn gemaakt, nu begint de uitvoering. Binnen het Nationaal Programma Groningen verschuift de aandacht steeds meer naar concrete resultaten. Met het sociale programma van Nij Begun moet dat volgens raadslid Grietje Musch van Gemeentebelangen Oldambt zichtbaar worden in dorpen en wijken.
“Er is de afgelopen jaren veel voorbereid. Nu moeten inwoners merken wat dat voor hen betekent. Het gaat om een eenvoudige vraag: wat verandert er in mijn dorp of wijk?”
Het sociale programma richt zich op leefbaarheid, kansen voor jongeren, ondersteuning van gezinnen, gezondheid en saamhorigheid. De economische plannen volgen later. Volgens Musch is het belangrijk om duidelijke keuzes te maken en inwoners goed te informeren. “Mensen willen weten waar ze aan toe zijn en wanneer er iets gebeurt.”
Gebiedsgericht werken
Oldambt kent verschillen tussen dorpen en wijken. Daarom is maatwerk nodig. “Wat in het ene dorp nodig is, kan elders anders zijn,” aldus Musch. “We moeten aansluiten bij wat er lokaal speelt en bestaande initiatieven versterken. Zo zorgen we dat het geld terechtkomt waar het echt helpt.” Openheid over keuzes en besteding van middelen is daarbij volgens haar vanzelfsprekend.
Participatie bij de uitvoering
Het college werkt aan een participatieverordening die inwoners moet betrekken bij de uitvoering van Nij Begun. “Als we willen dat mensen meedoen, moet helder zijn waar zij invloed op hebben,” zegt Musch. “De verordening moet zorgen voor duidelijke afspraken over betrokkenheid en terugkoppeling. Zo bouwen we aan vertrouwen en samenwerking.”
“Nu er middelen beschikbaar komen, moeten we samen zorgen dat ze op de juiste plek terechtkomen,” besluit Musch. “Het gaat om de mensen in Oldambt. Dáár moet Nij Begun het verschil maken.”
Bron: Gemeentebelangen Oldambt