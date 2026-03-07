Harma Zwiers beste raadslid 2022 – 2026 Stadskanaal

STADSKANAAL – Lijsttrekker Harma Zwiers is door haar collega-raadsleden verkozen tot beste raadslid van de gemeente Stadskanaal voor de periode 2022–2026. De verkiezing werd georganiseerd door RTV Noord.
Voor Lokaal Betrokken is deze waardering extra bijzonder. In de vorige raadsperiode werd namelijk ook al een raadslid van Lokaal Betrokken, Jur Mellies, verkozen tot beste raadslid. Dat laat zien dat betrokkenheid bij inwoners, zichtbaar zijn in de dorpen en serieus werken aan dossiers wordt gezien en gewaardeerd.
Zwiers reageerde verrast op de uitslag van de verkiezing: “Het is een eer dat collega-raadsleden mij deze waardering geven. Maar dit werk doe je nooit alleen. Samen met fractie en leden zetten we ons dag in, dag uit in voor onze inwoners, ondernemers en organisaties in onze gemeente.”
Fractie en bestuur van Lokaal Betrokken zijn trots op deze erkenning. Partijvoorzitter Frank Piek zegt hierover: “Sinds onze oprichting in 2017 hebben we stevig ingezet op een goede verbinding met onze inwoners. Zorgen die leven in onze dorpen en wijken brengen we naar de gemeenteraad. Nu, bijna tien jaar later, zitten we in de haarvaten van de lokale samenleving. We hopen natuurlijk dat ons werk zich op 18 maart vertaalt in een mooie verkiezingsuitslag.”
Lokaal Betrokken blijft zich onverminderd inzetten voor de inwoners van de gemeente Stadskanaal.
Bron: Lokaal Betrokken