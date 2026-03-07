DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Tussen 14.20 en 14.30 uur is gisteren op de parkeerplaats van een bouwmarkt aan de Am Vosselberg een geparkeerde blauwe Audi Q5 aangereden. De dader is onbekend. De politie van Papenburg verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961-9260.
Meppen
Op de Am Emsufer in Meppen vond gistermiddag om iets na één uur een ongeval tussen een motorrijder en een tractor, met daarachter een Güttler wals, plaats. Toen de 58 jarige tractorchauffeur linksaf naar een akker wou afslaan, begon de 23 jarige motorrijder aan een inhaalmanoeuvre. Bj de daaropvolgende aanrijding raakte hij zwaargewond. Zijn 19 jarige passagier liep lichtere verwondingen op. De schade wordt op 8.000 euro geschat.
Neulehe
Tussen 12.43 en 12.55 uur is aan de Haarstraße in Neulehe uit een kraampje, waarin eieren worden verkocht, geld gestolen. Ook ging de dader er met twee potten honing vandoor. De schade wordt op 100 euro geschat. De politie van Papenburg verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961-9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland