VEENDAM – Zaterdag 14 maart staat cabaretier, presentator en ras entertainer Klaas van der Eerden in theater vanBeresteyn met zijn gloednieuwe voorstelling Blijven drijven. Na tien jaar afwezigheid maakt hij zijn comeback in het theater, de plek waar het voor hem allemaal begon.
Met Blijven drijven brengt Klaas een energieke comedyshow vol sketches, typetjes, muziek en misschien zelfs dans. De afgelopen jaren was hij vooral te zien op televisie in programma’s als Foute Vrienden en CupCakeCup, en te horen als sidekick in de ochtendshow van Radio 538. Iedere ochtend om 4.15 uur opstaan om Nederland wakker te maken met humor en energie, Klaas draait er zijn hand niet voor om.
Maar waar komt die onbedaarlijke gedrevenheid vandaan om iedereen voortdurend te vermaken en te laten lachen? Werd die al bij zijn geboorte bepaald, mede door een noodlottig ongeval in zijn familie? In Blijven drijven gaat Klaas op zoek naar antwoorden. Persoonlijker dan ooit, maar met de hoge grapdichtheid en fysieke energie die we van hem kennen.
Datum: Zaterdag 14 mrt 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
