Top-springruiter Albert Zoer dinsdag 10 maart als gastjury in Manege De Driesporen

ONSTWEDDE – Finale V.H.V. Jonge Springpaarden Opleiding op dinsdag 10 maart in Manege De Driesporen in Onstwedde.
De opleiding staat onder deskundige begeleiding van Age Flapper, waarbij jonge springpaarden stap voor stap worden klaargestoomd voor het parcours. Tijdens de finale is top-springruiter Albert Zoer aanwezig als gastjury. Een prachtige kans voor de deelnemers om hun paarden te presenteren aan een ervaren naam uit de springsport!
De beste acht deelnemers uit Groningen, Friesland en Drenthe plaatsen zich voor de superfinale op 25 april in Roden.
Publiek van harte welkom vanaf 18.00 uur.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de manege.
Bron: Bé Wilzing