Zeer grote brand op chemiepark Farmsum

FARMSUM – De hulpdiensten zijn om iets na half elf vanmorgen gealarmeerd voor een zeer grote brand aan de Warvenweg in Farmsum.
In verband met de omvang van de brand werd besloten om op te schalen naar GRIP 1 en later naar GRIP 2. (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure niveau 2) is een opschalingsniveau bij incidenten waarbij coördinatie buiten de directe plaats van het incident (bron) nodig is. Naast het commando op locatie (CoPI), wordt een Regionaal Operationeel Team (ROT) actief om de effecten in de omgeving te beheersen. Bron: Brandweer.
De brand woedt op het dak van JPB Logistics en is uitslaand. Dit bedrijf, met ook vestigingen in Delfzijl, Emmen, Winschoten en Veendam levert diensten op het gebied van Industriële services, Logistiek en IT. Hun hoofdkantoor zit in Appingedam. Op het Chemiepark van Delfzijl en op de locatie te Farmsum staan twee afzonderlijke tankterminals. De tankterminal op het Chemiepark heeft een totale opslagcapaciteit van circa 100.000m³. (Bron: JPB)
Meerdere brandweerkorpsen uit de regio zijn ter plaatse. Bij de brand komt veel rook vrij. In de omgeving van Farmsum, Woldendorp en Nieuwolda is een NL-Alert verstuurd. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren gesloten te houden en indien mogelijk ventilatiesystemen uit te schakelen.
Update 11.59 uur: Er is afgeschaald naar GRIP 0. De brand is onder controle. De brandweer zal nog enige tijd bezig zijn met de bluswerkzaamheden. Het NL-Alert is ingetrokken.
Bij de brand is niemand gewond geraakt. Omdat de brand onder controle is, zijn diverse brandweereenheden teruggekeerd naar de kazerne. Een aantal eenheden blijft ter plaatse. Dit gaat onder andere om blusvoertuigen en twee hoogwerkers.
Over de oorzaak van de brand is niets bekend.
Bron: Veiligheidsregio Groningen