10-tal jeugdleden Damclub Winschoten actief bij jeugddamtoernooi in “Rozenstad”

WINSCHOTEN – Zaterdag stonden maar liefst 3 Regio-Cup jeugddamtoernooien in Nederland op de damkalender van de KNDB, namelijk in Harderwijk, Winterswijk en Winschoten. Door dit ruime aanbod van jeugdtoernooien namen desondanks een kleine 40 deelnemers deel aan het 4e Regio-Cup jeugddamtoernooi in het Theatercafé van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen Cultuurhuis De Klinker, bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.
De deelnemers kwamen naast Winschoten, uit Nieuwe Pekela, Scheemda, Bad Nieuweschans, Groningen, Hijken, Beilen, Hoogeveen, Gramsbergen en Enschede. Coördinator Rik Smit uit Nieuw-Balinge, had de deelnemers op sterkte, ondergebracht in groepjes van 4, 5, 6 of 8 spelers. Groep 1 en 2 werkten hun partijen af met een klok onder een speeltempo van “Fischer 10 basisminuten + 5 seconden bonus per zet”.
10-tal Damclub Winschoten
Damclub Winschoten was, in deze “thuiswedstrijd” met een 10-tal dammers vertegenwoordigd, waarbij Mara, Laurens, Moos en Lukas debuteerden met goed spel in dit toernooi. Daarentegen werd veel wedstrijdervaring opgedaan tegen leeftijdsgenoten.
Het kwartet Hannah, Evelyn, Ryan en Elisa vielen met een 4e plaats, in hun groep, net naast de prijzen. De nummer 1, 2 en 3 in elke groep kregen namelijk een beker. Daarbij moest Elisa nog een barrage afwerken tegen Lynn Kroese, die ze niet in winst kon omzetten.
Alleen Pavlo mocht met een tweede plaats in groep 3 een beker in ontvangst nemen uit handen van coördinator Rik Smit. Pavlo speelde namelijk nog een barrage tegen Jacob Buist voor de 1e plaats, maar verloor en werd dus tweede. Laas scoorde tenslotte in groep 6 keurig 4 punten.
Tussenklassement Regio-Cup
De behaalde punten bij deze jeugdwedstrijden worden omgezet in percentagepunten. Daardoor is Pavlo uit Winschoten opgeklommen tot de derde plaats in het tussenklassement van de Regio-Cup cyclus, die wordt aangevoerd door Sebastiaan Diphoorn uit Hoogeveen en als 2e Ben Aikema uit Beilen.
Regio-Cup in Gramsbergen
De eerste drie Regio-Cup jeugdtoernooien waren respectievelijke in Hoogeveen, Groningen, Hijken en nu in Winschoten. Zaterdag 11 april staat de laatste Regio-Cup jeugdwedstrijd, in een cyclus van 5 toernooien, gepland in Gramsbergen een klein stadje in de provincie Overijssel, waar de Overijsselse Vecht Nederland binnenkomt. Plaats van handeling is dan MFC De Binder.
Bron: Geert Lubberink