Auto vat vlam op de N366

ONSTWEDDE – Gisteravond is op de N366, ter hoogte van Onstwedde, een auto in brand geraakt.
Ter hoogte van het viaduct Onstwedderweg raakte gisteravond op de N366 rond elf uur een auto in brand. De bestuurder wist de auto aan de kant te zetten en de inzittende(n) kon(den) de auto veilig verlaten. Er werd één persoon in een ambulance gecontroleerd.
Brandweer Stadskanaal kwam ter plaatse. Ze konden niet voorkomen dat de wagen volledig uitbrandde.
Berger Keizer heeft de restanten afgesleept. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.
Bron: 112regioflits