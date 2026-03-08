Bellingwolde pakt overwinning tegen Wedde



BELLINGWOLDE – Met prachtig weer en het volk wat naar buiten komt, waren de honderd loten tien minuten voor het begin van de wedstrijd al verkocht. Een topwedstrijd werd het niet, wel strijd en drie goals gemaakt door de thuisclub.



Door Gert Meulman

De thuisclub, getraind door Jaap Sikkema, kon niet aantreden op hun sterkst; zeven vaste waardes stonden door blessures langs de kant. Zo ontbraken o.a. de broers Moos en Job Bakker, Lesly Korte en Dennis Klooster.

Wedde, de ploeg van trainer Patrick Santing, had tot aan deze wedstrijd twee overwinningen en zes punten behaald, waaronder een thuiszege op Bellingwolde.



Begin van de partij maakten beide ploegen elkaar niet zoveel, maar van het echte gevaar voor beide goals was weinig te zien. Een schot van Bas Tjabringa van Wedde kwam recht op doelman Patrick Swarts af. Justin Esman van Bellingwolde liep tegen een gele kaart op en Sikkema moest al vroeg wisselen. Remmo Georgius moest plaats maken voor Jarnick Dekker. Sem Dargel ging namens Wedde op snelheid over de linkerkant, maar schoot in het zijnet.

De thuisclub werd na een half uur spelen wat gevaarlijker. Dit gebeurde vooral uit corners, genomen door Jeffry van der Veen. Uit een corner schoot aanvoerder Martin Ras de bal binnen. De scheidsrechter had echter vastgesteld dat doelman Patrick Reininga de bal al vast zou hebben gehad. Ben Becker schoot namens Wedde nog een keer hard, maar over. Vijf minuten voor de pauze kwam Bellingwolde op voorsprong. Uit een corner was het de jeugdige B-junior Norangelo Reenis die zijn inzet via de paal binnen zag gaan.



In de tweede helft bracht Santing Ryan van der Molen binnen zijn ploeg. Keeper Reininga ging gelijk goed in de fout, maar had het geluk dat dit niet werd afgestraft. Na een kwartier in de tweede helft kwam de thuisploeg op 2-0. Uit een vrije bal genomen door Briean Wubs was het bij de tweede paal Justin Esman die de bal kon binnenlopen.

Wedde voerde nog vier wissels door, waaronder de van een langdurige blessureafwezigheid terugkerende Rico van Heumen. Veel bracht het echter niet meer voor de Weddenaren. Wel maakte Bellingwolde nog een goal uit een makkelijk gegeven strafschop. Jeffry van der Veen was de nemer. Briean Wubs kreeg in de laatste tien minuten nog een onnodige en domme rode kaart en kon vervroegd naar de kant.



Bellingwolde blijft door deze uitslag op een derde plek en lijkt zoals het er nu voorstaat te moeten strijden voor de tweede periode. Wedde blijft voorlaatste en zal beter moeten.

Tekst en foto’s: Gert Meulman