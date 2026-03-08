Bruggen Belang Pekela laat lijsttrekkers aan het woord over de bruggenproblematiek

PEKELA – De dorpscoöperatie heeft alle lijsttrekkers van de vijf politieke partijen uitgenodigd voor een kort interview. In een pitch van twee minuten vertellen zij hoe zij kijken naar de brugproblematiek van de afgelopen jaren, hoe ze vooruit willen kijken én hoe ze de samenwerking met de dorpscoöperatie en inwoners zien.
Hoe willen zij inwoners beter betrekken bij de politiek en zorgen voor meer burgerparticipatie?
De pitches van alle vijf partijen volgen de komende dagen. Dit is de eerste: Elly Knevelman – GroenLinks/PvdA