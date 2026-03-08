Café Klassiek combineert dwarsfluit, gitaar en viool

VEENDAM – Zondagochtend 15 maart vindt opnieuw een editie van Café Klassiek plaats in Grand Café van vanBeresteyn. Tijdens deze zondagochtend kunnen bezoekers genieten van de prachtige klanken van viool, gitaar en dwarsfluit.
Café Klassiek staat bekend om zijn laagdrempelige karakter. In een ontspannen cafésfeer genieten bezoekers van live uitgevoerde klassieke muziek, dichtbij de musici. Deze editie wordt verzorgd door drie bevlogen en getalenteerde musici: Bert Klok (gitaar), Jeanette Kappelhof (dwarsfluit) en Caroline Babendererde (viool).
Café Klassiek wordt georganiseerd in samenwerking met de Muziek-, Dans- & Theaterschool Veendam.
Datum: Zondag 15 mrt 2026
Aanvang: 11.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
