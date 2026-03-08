De Scheepsjoagers verzorgen optreden in MHC Wildervank

WILDERVANK – Zaterdagavond stond het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum in het teken van zee en zang. Het shantykoor De Scheepsjoagers uit Muntendam verzorgde daar een optreden.
Sinds hun oprichting in 1991 hebben De Scheepsjoagers een vaste plek veroverd binnen de shantywereld. Met robuuste meerstemmigheid en een rijk repertoire aan zeemansliederen en shanty’s weten zij de zalen te vullen met maritieme sfeer. Onder leiding van dirigent Klaas van der Woude staat kwaliteit hoog in het vaandel van De Scheepsjoagers.
Het concert was een avond vol zee-verhalen, ritme en verbondenheid, waarbij het publiek werd meegenomen langs havens, schepen en verre horizonten.
Op zaterdag 18 april a.s geven De Scheepjoagers hun 35 jarig jubileumconcert in de Menterne te Muntendam.
Bron: Peter Panneman