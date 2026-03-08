Eerste kievitsei van de provincie Groningen gevonden

GRONINGEN, ADORP – Het eerste kievitsei in onze provincie is op 8 maart gevonden vlakbij Adorp door Eddie van Marum. Landschapsbeheer Groningen en BoerenNatuur Groningen West hebben het ei gecontroleerd en goedgekeurd. Het nest bevond zich op een graslandperceel aangrenzend aan een plas-dras en bestond uit één ei. Bijzonder detail: het ei werd gevonden op precies hetzelfde graslandperceel als vorig jaar.
Beschermen weidevogels is begonnen
Het vinden van het eerste kievitsei betekent ook dat het weidevogelseizoen is begonnen. Weidevogels, waar de kievit toe behoort, broeden op het boerenland. Zonder beschermende maatregelen lopen veel nesten en eieren de kans te worden vernietigd door werkzaamheden op het land. Weidevogelvrijwilligers trekken daarom tot half juni het land in om samen met boeren weidevogelnesten te zoeken en te beschermen. Landschapsbeheer Groningen en de agrarische collectieven ondersteunen deze weidevogelvrijwilligers. Door om een nest heen te maaien of een nest te verplaatsen, krijgen weidevogels een kans om de eieren uit te broeden.
Voor Eddie is het de eerste keer dat hij het eerste kievitsei vindt. De afgelopen twee jaar vond hij al wel het eerste grutto-ei. Van Marum zet zich al ruim 35 jaar in voor het creëren van ruimte voor weidevogels, in samenwerking met boeren. Zijn passie begon al vroeg: als jongen ging hij met zijn vader het land in om eieren te zoeken. Door de jaren heen leerde hij steeds beter naar de vogels zelf te kijken. Niet meer het hele perceel doorzoeken, maar letten op gedrag en zo het nest vinden.
Eerste kievitsei biedt van oudsher hoop
Het zoeken naar het eerste kievitsei is een oude traditie. Het is een hoopvol teken van het begin van de lente en dat er weer meer voedsel beschikbaar komt. Voorheen werden de kievitseieren geraapt en gegeten. Dit zorgde voor een achteruitgang in aantal. Tegenwoordig mogen de eieren niet meer worden geraapt en is de aandacht voor het eerste ei vooral bedoeld om aandacht te vragen voor de bescherming van weidevogels.
Landelijk werd het eerste ei dit jaar gevonden op 5 maart in Ravenstein, Noord-Brabant.
Bron en foto’s: Landschapsbeheer Groningen