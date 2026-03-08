Er zijn nog kaarten voor de tweede uitvoering van Instru-Voca

VLAGTWEDDE – Christelijke Zang- en Muziekvereniging Instru-Voca uit Vlagtwedde houdt op zaterdag 14 maart haar tweede uitvoering.
Zaterdagavond genoot het publiek in een volle zaal van Het Kruispunt van de eerste uitvoering van Christelijke Zang- en Muziekvereniging Instru-Voca. Na de opening en het zingen van een aantal geestelijke liederen, barstte het feest op het toneel los met vrolijke bekende meezingers uit de jaren 60, 70 en 80. In de drie pauzes werd het toneel snel omgebouwd naar weer een andere setting, waarin de leden met veel humor en enthousiasme optraden. Het publiek deed vrolijk mee en genoot volop van de muziek en vrolijkheid!
Heeft u dit gemist? U bent zaterdag 14 maart van harte welkom om de tweede voorstelling te bezoeken in gebouw ’t Kruispunt, Beatrixstraat 13 in Vlagtwedde. De avond begint om 19.30 uur
De kaarten zijn uitsluitend in de voorverkoop verkrijgbaar bij Blokker Vlagtwedde, tel.nr.: 0599-312214.
(De foto’s van gisteren komen na de uitvoering op 14 maart op deze site)