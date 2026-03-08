Eredienst in de Hervormde Kerk Bourtange

BOURTANGE – De kerkenraad van de Hervormde Kerk van Bourtange nodigt u uit voor de eredienst van de Vierde Lijdenszondag op 8 maart a.s., waarin ds. G.J. van den Top uit Wedde hoopt voor te gaan. De dienst begint om 19.00 uur.
De Schriftlezingen komen uit Johannes 11: 47-57 (de Raad besluit om Jezus te doden) en Jesaja 53: 1-7 (de Knecht van de Heere verzoent de schuld; ‘Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen’, vs. 6).
Na afloop van de dienst drinken we koffie in de kerk.
Bron: De Kerkenraad.