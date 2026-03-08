Geslaagde toneelmiddag van De Zonnebloem in De Binding

OUDE PEKELA – De afdeling Pekela en omstreken van De Zonnebloem organiseerde zaterdagmiddag 7 maart een gezellige toneelmiddag in MFC De Binding. Ongeveer 120 gasten waren naar De Binding gekomen om samen te genieten van een middag vol humor, ontmoeting en ontspanning.

Bij binnenkomst werden de gasten hartelijk ontvangen met een kop koffie of thee en een plak cake. Daarmee begon de middag meteen in een gezellige sfeer.

De middag werd geopend door voorzitter dhr. Cristians, die de aanwezigen van harte welkom heette en kort stilstond bij deze bijeenkomst.

Daarna gingen de gordijnen open voor Het Gespuis van de Kluis, opgevoerd door toneelvereniging PALVU. Voor de vereniging was het een bijzonder moment, want het was de eerste keer dat het nieuwe stuk voor publiek werd gespeeld.

De voorstelling bestaat uit drie bedrijven en zorgde voor een middag vol humor en verrassende situaties. In de eerste pauze werd opnieuw koffie geschonken en was er gelegenheid om even gezellig met elkaar bij te praten.

Na het tweede bedrijf konden de gasten en vrijwilligers genieten van een consumptie en, voor wie dat wilde, een portie bitterballen. Deze waren weer perfect gebakken en smaakten heerlijk. Daarna volgde het derde en laatste bedrijf van de voorstelling, dat door het publiek met veel plezier werd bekeken.

Na afloop werden de spelers van PALVU beloond met een warm applaus van de aanwezigen. Als blijk van waardering reikte voorzitter dhr. Cristians aan alle betrokkenen een bos bloemen uit.

De organisatie van De Zonnebloem kan terugkijken op een zeer geslaagde middag, waarin ontmoeting, ontspanning en theater samenkwamen. Voor PALVU vormde deze middag bovendien een mooie eerste uitvoering, in aanloop naar de officiële voorstellingen van Het Gespuis van de Kluis op 14 en 21 maart in De Binding en op 18 april in De Riggel te Boven Pekela.

Freddy Stötefalk