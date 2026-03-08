Grote belangstelling voor garage sale wijlen Pé Langen

WILDERVANK – De garage sale bij het huis van de onlangs overleden Pé Langen in Wildervank trok zaterdagmiddag veel belangstellenden. Het erf liep voortdurend vol met nieuwsgierige bezoekers en bijna iedereen die vertrok had de handen vol met nieuwe aanwinsten.
De kinderen van Pé organiseerden de verkoop om de enorme hoeveelheid spullen van hun vader een tweede leven te geven. Pé stond bekend als een echte verzamelaar en handige klusser en dat was te zien aan het brede aanbod: van gereedschap tot schilderijen, van meubels tot kleine hebbedingetjes – voor iedereen was er wel wat wils.
Opvallend was dat zelfs de poppen van Pé belangstelling trokken. Eén bezoeker vertrok trots met een van zijn geliefde exemplaren onder de arm – een bijzonder stukje herinnering aan de verzamelaar.
Tussen de mensenmassa door viel ook wat luchtigs te horen. Op de achtergrond verzuchtte een man tegen zijn vrouw: “Wat moeten we met al die spullen?” waarop zij zonder aarzelen nóg een vondst oppakte. Een scène die perfect paste bij de gezellige drukte van de middag.
Dochter Petra liet weten dat dit waarschijnlijk de laatste sale is. Er moet ruimte komen zodat de woning verkocht kan worden. De familie kijkt terug op een warme, drukbezochte middag waarin herinneringen, nieuwsgierigheid en koopplezier mooi samenkwamen. Zo kregen de spullen van Pé niet alleen een nieuwe eigenaar, maar ook een nieuw verhaal.
Bron en foto’s: Peter Panneman