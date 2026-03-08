Intieme voorstelling d’Oale Folklaidjes van Silvia Fledderus in Wedderwegkerk

OUDE PEKELA – Vrijdagavond 6 maart speelde Silvia Fledderus d’Oale Folklaidjes in de Wedderwegkerk. Een intieme voorstelling waarin Fledderus het publiek meenam op haar muzikale reis. Die reis in mei 2024 begon met de koffer van haar vader.
Silvia vertelde over werk van kunstenaars uit eigen regio waarvan de namen deels zijn vergeten, zoals Toussaint Jacob Knorren en Geert Teis. Ze zong ook liederen die vroeger van mond tot mond werden doorgegeven, zoals Ain Boer Wol Noar Zien Noaber Tou en Dastoe De Laifste Bist. Ook hoorden we Geertje Suk-de Weerd (1889) uit Oude Pekela wiens stem in 1967 opgenomen is door Ate Doornbosch.
Het was een rijke avond, geworteld in onze Nedersaksische cultuur. Fledderus is bezig met het maken van een plaat met d’Oale Folklaidjes die na de zomer uit wordt gebracht. Negen keer in eigen taal, het veenkoloniaals. Op de plaat komt ook het eigen lied Spiet, met de strofe ‘Mien laiverd, mien schraiverd, mien suuker in de thee, wel zol die smokken as ik dat nait deed’, wat ook door de aanwezigen werd herkend.
Tot slot zong men samen Suze Naanje, een oud Gronings wiegenlied. Een hartverwarmende avond, voor herhaling vatbaar.
Meer over Silvia Fledderus en haar project via www.silviafledderus.nl
Jakob Zwinderman