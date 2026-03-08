Modezaken presenteren voorjaarscollectie tijdens Ven van mode

VEENDAM – Modezaken uit het Veendammer centrum presenteerden zich zaterdagmiddag met de nieuwste voorjaarscollecties tijdens Ven van mode. De deelnemende modezaken waren Van Uffelen, De jongens van Hip Bedrukt, Outfit, Cecil, Viro, Okay fashion, Kars Potze mannenmode by Chris, Coco women, Bliss, Leads, Goodz for fashion, Ozooo by Ray, Qui y flair, Norah en Greving en Greving.
Traditioneel is er in het centrum van Veendam in mei en oktober een modedag, waar vele modezaken uit Veendam zich in de Winkler Prins Passage presenteren. Dit jaar kwam er een extra editie bij. “We merken dat de modedagen goed bezocht worden en dat de modeondernemers graag hun collecties aan het winkelend publiek tonen” aldus promotiemanager Maikel-Owen van Deest.
Bron en foto’s: Peter Panneman