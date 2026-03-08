Onderzoek naar vogelgriep in Emmen

EMMEN – Bij WILDLANDS In Emmen wordt onderzoek gedaan naar vogelgriep. Dit wordt gedaan omdat er aanwijzingen waren van de aanwezigheid van het virus bij enkele dode vogels.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tot op heden geen vogelgriep vast kunnen stellen bij levende vogels in het dierenpark. De NVWA zal de komende tijd samen met de dierentuin de situatie nauwlettend in de gaten houden. De dieren zullen gedurende drie weken worden gemonitord. Het betreffende deel van het dierenpark blijft de komende periode afgesloten voor het publiek.
Landelijke maatregelen
Er geldt sinds 16 oktober 2025 een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen).
Sinds 26 november 2025 is het landelijke bezoekverbod van vogelverblijfplaatsen die onderdeel zijn van een inrichting met commercieel gehouden vogels, aangescherpt. Bezoek aan deze inrichtingen is alleen toegestaan indien het bezoek noodzakelijk is voor de volksgezondheid, diergezondheid, het dierenwelzijn of de gezondheid van in de stal aanwezige personen.
Bron: Rijksoverheid
WILDLANDS
Het gebied dat WILDLANDS tijdelijk sluit voor bezoekers is het Birdy Bush. Aanleiding hiervoor is het plotselinge overlijden van drie Madagaskar kuifibissen eerder deze week.
De dieren zijn direct na hun overlijden ingestuurd naar de Universiteit Utrecht, omdat de omstandigheden rond het overlijden als verdacht werden beschouwd. Daaruit blijkt dat twee van de kuifibissen zijn overleden aan een virusziekte. Voor WILDLANDS is dit voldoende reden om Birdy Bush voorlopig preventief gesloten te houden.
WILDLANDS onderhoudt nauw contact met de dierenartsen van onder andere de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over het verloop van het proces. Zij hebben zaterdagmorgen monsters genomen van andere vogels in Birdy Bush en van vatbare vogelsoorten in het Rimbula-deel. Inmiddels hebben de onderzoeksresultaten uitgewezen dat deze dieren allemaal gezond zijn.
Uit voorzorg houdt WILDLANDS, volgens protocol, het vogelverblijf nu in ieder geval nog drie weken gesloten voor bezoekers. Na die drie weken volgen opnieuw testen, voordat het gebied definitief kan worden vrijgegeven.
Welk effect de tijdelijke sluiting van Birdy Bush heeft op de bouw en opening van het nieuwe diergebied Yunka én de viering van 10 jaar WILDLANDS dit jaar, is op dit moment nog niet bekend.
Bron: WILDLANDS