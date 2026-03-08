Ruim 130 vrouwen deden mee aan de Women Walk in Pekela

PEKELA – Zondag werd op Internationale Vrouwendag in Pekela de Women Walk georganiseerd. De start was bij De Spil in Nieuwe Pekela. Er was een prachtige, rolstoelvriendelijke, route van ongeveer vijf kilometer door Pekela uitgezet. Onderweg was er ruimte voor een hapje, een drankje en inspirerende gesprekken.

Dit is het verslag van Esther Boekholt, een van de deelneemsters:



Wat een geweldige middag was het! Op een stralend zonnige dag trokken maar liefst 134 vrouwen hun wandelschoenen aan voor een gezellige en inspirerende Women Walk van bijna 6 kilometer. Jong en oud liepen mee: met vriendinnen, moeder en dochter, een buurvrouw of collega.

Vooraf raakten we stil bij een ontroerende en krachtige speech van een Oekraïense dame – een bijzonder sterke vrouw die ons allemaal wist te raken en inspireren. (de speech staat onderaan dit artikel)

Vanuit Sporthal De Spil vertrokken de wandeldames richting de dierenweide en het park, waar een korte zelfverdedigings-demo werd gegeven. Daarna langs de beweegtuin en VitaSalis, waar een heerlijke plak oude wijvenkoek klaarstond en een leuke groepsfoto werd gemaakt.

De route ging verder langs het Kapiteinshuis, voor een stukje dorpsgeschiedenis, en vervolgens langs Anneke Duit, die vertelde over haar schilderworkshops. En toen naar de winkel van Hannies Hakhoning om verschillende soorten honing te proeven. Ook werd er genoten van prachtige schilderijen bij Galerie Spavendo en namen de dames een kijkje bij het jeugdhonk in De Kiepe.

Bij De Clockstede werden we hartelijk ontvangen met koffie of thee en een klein presentje, waarna bij de Oekraïne-opvang een heerlijke, stevige soep werd geserveerd.

Hierna volgde een mooi stuk natuur rond het Heeresmeer, waar flink doorgestapt werd en de wandelaars werden verrast met fruit van de Poiesz.

Terug bij De Spil stonden de bubbels klaar om samen te proosten op een geslaagde middag. We hoorden vrouwen tegen elkaar zeggen: Wat leuk dat ik je heb leren kennen!” en “Wat was het gezellig hè!” — precies waar deze middag om draaide.

Als kers op de taart kreeg iedereen een goodiebag met iets lekkers van Schoenservice Brokschmidt, een keycord van Fyzigo, een potje narcissen van Boetiek Fleur en zonnebloemzaadjes met een lieve boodschap van Stichting Pekela Beweegt en Vita Salis.

Er was alle tijd om te wandelen, te kletsen en nieuwe dorpsgenoten te leren kennen. De sfeer was warm en ontspannen en overal ontstonden mooie gesprekken en nieuwe ontmoetingen. Deze beleefwandeling liet zien hoe bijzonder het is om samen op pad te gaan – dit was er één om met een grote glimlach op terug te kijken.

Namens alle vrijwilligers van de organisatie en de betrokken ondernemers: bedankt aan alle vrouwen die meeliepen en deze Internationale Vrouwendag zo bijzonder hebben gemaakt.

Samen wandelen verbindt, inspireert en laat zien hoe krachtig vrouwen samen zijn. Op naar nog veel meer van dit soort mooie ontmoetingen!



De Oekraïense bewoonster heeft het volgende stukje geschreven:

Beste vrouwen!

Vandaag verwelkomen wij de lente hier, in een land dat voor ons een tijdelijk thuis is geworden en ons bescherming heeft geboden in moeilijke jaren. Al vier jaar leven wij ver van ons moederland, maar niet ver van onze kracht en waardigheid.

Dit jaar is voor mij anders. In 2024 heeft de oorlog mijn zoon — Bogdan — van mij afgenomen.

Wanneer ik zijn naam uitspreek, voel ik niet alleen pijn, maar ook een enorme liefde. De liefde van een moeder is sterker dan angst, sterker dan scheiding, sterker zelfs dan oorlog. En ik geloof dat de herinnering aan onze kinderen een licht is dat niemand kan doven.

Vandaag sta ik voor jullie als een vrouw die de waarde van het leven kent, de prijs van het wachten en de prijs van hoop. En ik weet dat ieder van jullie haar eigen verhaal draagt — haar eigen zorgen, haar eigen verlies, haar eigen slapeloze nachten.

Maar wij blijven vrouwen. Wij kunnen warmte geven, steun bieden, bidden, wachten en blijven geloven. Zelfs wanneer het hart gewond is.

8 maart gaat niet alleen over de lente en bloemen. Het gaat over onze veerkracht. Over de stille kracht die families draagt, kinderen ondersteunt en onze dierbaren houvast geeft.

Ik wens ieder van jullie vrede — vooral van binnen. Dat jullie ziel tenminste een beetje rust mag vinden. Dat er mensen naast jullie staan die begrijpen zonder veel woorden. Dat de lente niet alleen in de natuur komt, maar ook in het hart.

Laat de naam Bogdan — en de namen van al onze kinderen — klinken als een herinnering aan waarvoor wij leven, liefhebben en blijven doorgaan.

Gefeliciteerd met deze dag, lieve vrouwen.

Wij zijn sterker dan we denken

Foto’s: Freddy Stötefalk