Tweede editie 4 Mijl van Winschoten op zondag 7 juni

WINSCHOTEN – Na een geslaagde eerste editie keert de 4 Mijl van Winschoten dit jaar terug! Op zondag 7 juni staat Winschoten opnieuw in het teken van hardlopen, plezier en gezelligheid tijdens de tweede editie van de 4 Mijl van Winschoten. Het evenement is een samenwerking tussen City Club Winschoten, Stichting Horeca Marktplein Winschoten en atletiekvereniging Aquilo. Aquilo verzorgt de hardloopwedstrijd, terwijl City Club Winschoten en Horeca Marktplein zorgen voor vertier langs het parcours en op het Marktplein. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een sportieve en gezellige dag voor jong en oud.
De 4 Mijl van Winschoten
Net als vorig jaar staat de 4 Mijl van Winschoten in het teken van sportieve prestaties én gezelligheid. Deelnemers lopen een sfeervol parcours door het centrum van Winschoten. De start en finish zijn dit jaar op de Venne, ter hoogte van het Israëlplein. De wedstrijd is toegankelijk voor iedereen: van fanatieke hardlopers tot recreatieve lopers die vooral willen genieten van de unieke sfeer langs de route.
0,5 en 1 mijl voor kinderen
Ook aan de jongste sportievelingen is gedacht. Kinderen kunnen meedoen aan een 0,5 mijl (6 t/m 9 jaar) of 1 mijl (10 t/m 12 jaar). Met deze afstanden wil de organisatie kinderen op een leuke en laagdrempelige manier laten kennismaken met hardlopen en een gezonde, actieve leefstijl stimuleren.
Volop randactiviteiten
De 4 Mijl van Winschoten is meer dan alleen hardlopen. Dankzij City Club Winschoten is er langs het parcours van alles te beleven en stichting Horeca Marktplein zorgt voor gezelligheid op het Marktplein. Denk aan muziek, kinderactiviteiten en gezellige terrassen. Zo is de 4 Mijl niet alleen een sportevenement, maar ook een heerlijke dag uit voor deelnemers, supporters en bezoekers.
Opstapcursus hardlopen
Wil je graag meedoen, maar twijfel je of je er klaar voor bent? Atletiekvereniging Aquilo start in april weer met een laagdrempelige opstapcursus hardlopen. Onder begeleiding van ervaren trainers werk je in acht weken toe naar een goede basisconditie. Het ultieme doel? Misschien wel meedoen aan de 4 Mijl van Winschoten! Meer informatie is te vinden op www.avaquilo.nl/opstapcursus.
Inschrijving en praktische informatie
De 4 mijl start om 14.00 uur. De 0,5 mijl voor kinderen van 6 t/m 9 jaar start om 13.00 uur en de 1 mijl voor kinderen van 10 t/m 12 jaar start om 13.15 uur.
Inschrijven voor de 4 Mijl van Winschoten kan via Inschrijfformulier 4 mijl van Winschoten 7 juni 2026. Voor meer informatie kijk op www.avaquilo.nl/4mijl.
Bron: Bianca de Winter