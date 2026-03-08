Vijfde Roegbainder wandeltocht op zaterdag 18 april

PEKELA – De inmiddels bekende Roegbainder wandeltocht door en rond de gemeente Pekela wordt dit jaar gehouden op zaterdag 18 april. Het evenement wordt voor de 5e keer georganiseerd. Ook dit keer zijn start en finish bij de kantine van korfbalvereniging WSS aan de Snaterlaan in Oude Pekela.
En ook nu zijn er weer vier afstanden die kunnen worden afgelegd: 5, 10, 15 en 25 kilometer. De routes, die door de organisatie zijn uitgestippeld, leiden in deze vijfde editie behalve door Oude Pekela (5 km) in de richting van het dinopark Tennax. Onderweg wordt een melkveehouderij aangedaan, waar tevens een cateringpost is ingericht. Ook is hier een muzikale verrassing.
Via Hoornderveen zetten de 25 km wandelaars koers naar Wedde, waar in de plaatselijke Burcht een expositie kan worden bezichtigd. De lopers die voor de15 km kiezen, keren via de Oerdeweg en het Pekelderbos terug naar de finish. De 10 kilometer lopers blijven wat dichter “bij huis”.
Gestart wordt om 09.00 uur met de 25 km. Een half uur later vertrekt de 15 km, de 10 km gaat om 10.00 uur lopen en de 5 km om 10.30 uur. Alle routes worden in medisch opzicht beveiligd door leden van de EHBO en langs de vier trajecten komen de wandelaars cateringposten tegen waar gratis diverse versnaperingen zijn te verkrijgen.
Voorinschrijven is mogelijk via het mailadres roegbainderwandeltocht@hotmail.com. Inschrijven kan uiteraard ook bij de start.
Bron: Tammo Tillema