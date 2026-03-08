Vrouwendag: GroenLinks-PvdA Oldambt staat stil bij Kansrijke Start

OLDAMBT – Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag staat GroenLinks-PvdA Oldambt stil bij het belang van een sterke en gezonde start voor ieder kind, de eerste 1000 dagen en de vrouwen die zich dagelijks inzetten om (aanstaande) moeders te ondersteunen.
De eerste 1000 dagen zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een baby. Het kind kan te vroeg te wereld zijn gekomen, of veel te weinig wegen. Ook de zo belangrijke hechting tussen het kind en de ouders kan verstoord raken, bijvoorbeeld door psychische of relationele problemen. Juist in deze periode zijn betrokken en deskundige professionals zo belangrijk. Het zijn vaak vrouwen – kraamverzorgers, verloskundigen en jeugdgezondheidzorgmedewerkers – die jonge moeders helpen en versterken.
Het programma Kansrijke Start helpt (aanstaande) ouders in kwetsbare situaties door medische en sociale zorg beter te verbinden. Het doel is het verminderen van gezondheidsachterstanden en het doorbreken van intergenerationele armoede.
Kraamverzorgster Agnes uit Scheemda over haar werk binnen Kansrijke Start: “Je ziet hoe belangrijk het is dat een moeder vertrouwen voelt in zichzelf. Wij zijn er niet alleen voor de zorg, maar ook om ouders te laten voelen: jullie kunnen dit. Dat geeft kracht voor de rest van het ouderschap.”
Volgens GroenLinks-PvdA Oldambt verdient juist die stille, dagelijkse inzet extra waardering op Internationale Vrouwendag. Vrouwen die andere vrouwen ondersteunen in een kwetsbare, maar ook bijzondere fase, dragen bij aan gelijke kansen en een gezonde toekomst voor kinderen in Oldambt.
Als blijk van waardering bracht Roelien Rietveldt namens de partij een kaart en iets lekkers aan GGD Oldambt, verloskundigenpraktijk De Wieg en Kraamzorg en Babythuiszorg van Groene
Kruis.
Met deze actie onderstreept GroenLinks-PvdA Oldambt dat investeren in vrouwen en jonge gezinnen investeren is in de toekomst van de hele gemeente.
Bron: Alida Michels