Vrouwendag: GroenLinks-PvdA Oldambt staat stil bij Kansrijke Start

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 8 maart 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEER ZON | NA DINSDAG WISSELVALLIG

Het is ook vandaag een rustige dag met een zwakke veranderlijke wind, en dat allemaal door een groot hogedrukgebied boven het midden en oosten van Europa. Regengebieden blijven nog op afstand boven Engeland: die komen pas woensdag boven onze omgeving.

De zon gaat vandaag ook doorbreken en het wordt uiteindelijk zonnig met een maximumtemperatuur rond 16 graden. Het wordt dus weer lente-achtige dag voor deze tijd van het jaar.

Morgen is het ook zacht want dan wordt het nog altijd 15 of 16 graden met veel zon en eerst enkele mistbanken. Tussendoor is de nacht nog koud met een minimumtemperatuur rond 2 graden en vorst aan de grond.

Dinsdag komt de boel dus een beetje in beweging met wolkenvelden en zon, iets meer wind, en misschien een enkele bui. Maar het wordt nog steeds zacht met middagtemperaturen rond 15 graden. Woensdag zijn er daarna perioden met regen met windkracht 4 tot 6 en veel bewolking, daarna is het wiselvallig met opklaringen en soms enkele buien. Maximumtemperatuur vanaf donderdag rond 13 graden.