Westerwolde – Gasselternijveen eindigt na boeiend voetbalgevecht in 4-4

VLAGTWEDDE – In een voorafgaand aan deze middag als subtopper gekwalificeerd duel tussen Westerwolde en Gasselternijveen, kwamen beide ploegen op De Barlage in Vlagtwedde zondagmiddag 8 maart na een amusante en boeiende wedstrijd uiteindelijk een 4 – 4 remise overeen.

Veel deden de nummers twee en drie op de ranglijst deze middag niet voor elkaar onder, maar als de Vlagtwedders de vele gecreëerde kansen iets beter hadden benut, dan had men goede zaken kunnen doen dichter in de buurt van koploper Veelerveen te komen. Toch mocht Westerwolde de handen dichtknijpen toen Tex van Kalmthout als extra spits in de slotfase alsnog de 4 – 4 kon binnen tikken. Smet op de wedstrijd was het uitvallen van scheidsrechter Richard van Uijen uit Emmen; in de rust bleek dat hij dusdanig geblesseerd was geraakt dat hij de wedstrijd niet kon voortzetten. Gelukkig vond Westerwolde in allerijl in de persoon van René Meems een waardig vervanger.

Met debutant Marcel Lutke in plaats van de in de warming-up afgehaakte doelman Erwin Timmer onder de lat, begon Westerwolde voortvarend aan deze voor beide ploegen toch wel belangrijke ontmoeting. En hoewel Westerwolde van meet af aan druk op het doel van Gasselternijveen zette, was het de ploeg van trainer Mark Kruize die de eerste tik te verwerken kreeg. Recht voor het doel was het Joost Buiter die al in de 6e minuut namens Gasselternijveen onbereikbaar voor doelman Lutke met een prima schuiver het eerste doelpunt van deze middag liet noteren: 0 – 1.

Voor Westerwolde het sein nog meer de aanval te kiezen en in de 13e minuut kon de stand dan ook al weer gelijk getrokken worden. Het was René v.d. Laan die na een prima dieptepass middels een ultieme poging met links de bal richting het doel van Gasselternijveen wist te schieten, iets waar doelman Kevin Koops niet op gerekend had. Tot ontsteltenis van de goalie en geheel Gasselternijveen scheerde de bal precies langs de binnenkant van de paal: 1 – 1.

In de 27e minuut kwam Westerwolde op dat moment terecht op voorsprong. Na een prima actie van René v.d. Laan over rechts was het de in de spits opgedoken Sander van Hoorn die van dichtbij de bal in de goal wist te frommelen: 2 – 1. En vijf minuten later was het zelfs 3 – 1 in het voordeel van de gastheren. Met een bekeken bal wist Frank Riks doelman Kevin Koops van Gasselternijveen opnieuw het nakijken te geven.

Als het vizier hierna iets zuiverder had staan afgesteld, had Westerwolde gemakkelijk naar een grotere voorspong kunnen uitlopen. Maar als dat niet gebeurt, is het vaak aan de andere kant wel raak. Het was dan ook Andi Polloskha die na een hoge voorzet bij de tweede paal de bal ongehinderd kon binnenkoppen: 3 – 2. En daarmee was het leed voor Westerwolde nog niet geleden, want op slag van rust kon arbiter Van Uijen na een overtreding binnen het strafschopgebied niets anders besluiten dan Gasselternijveen een penalty toe te kennen. Joost Buiter wist hier wel raad mee en schoot de strafschop dan ook onberispelijk binnen: 3 – 3. Na een vermakelijke eerste helft stuurde de licht aangeslagen leidsman Van Uijen daarna beide ploegen naar de thee.

Na een pauze van iets meer dan een half uur was het aan inval-arbiter René Meems om de tweede helft te laten aftrappen. In het eerste kwartier van dit tweede bedrijf was het duidelijk te zien dat beide ploegen de intentie hadden met de winst aan de haal te gaan. Het spel golfde voortdurend op en neer en het was Jasper Kuiper die in de 60e minuut vanuit een corner met een rake kopbal Gasselternijveen andermaal op voorsprong zette: 3 – 4.

Uit allermacht probeerde Westerwolde hierna de gelijkmaker te forceren, maar moest wachten tot de 87e minuut eer dat gelukte. Al dan niet over de achterlijn wist Frank Riks de bal weer voor het doel van Gasselternijveen te krijgen, waarna Tex van Kalmthout geheel vrijstaand het leer in het lege doel van de bezoekers wist te prikken: 4 – 4. Hoewel beide ploegen nog een keer aanzetten voor de volle winst, werd er niet meer gescoord en konden beide arbiters in gezamenlijkheid een misschien wel terechte uitslag in de wedstrijdapp noteren. Dit alles in de wetenschap dat de wedstrijd tussen Veelerveen en SPW ook in een gelijkspel was geëindigd.

Doordat de top-vier van het klassement deze zondagmiddag dus niet verder kwam dan een gelijkspel, is het Buinen dat dankzij een prima 4 – 0 overwinning op BNC nu de ploeg is met het op een na minste aantal verliespunten en dus zeer zeker nog meedoet in de strijd om het kampioenschap. Maar ook Zevenhuizen ligt met nog maar twaalf gespeelde wedstrijden op de loer. Westerwolde wacht in de maand maart nu eerst volgende week zondag een uitwedstrijd tegen Drieborg, waarna achtereenvolgens Bareveld en SPW op De Barlage worden ontvangen. Voorafgaand aan het duel tegen Veelerveen op zaterdag 4 april kan dan worden bezien in hoeverre de Vlagtwedders nog aansluiting hebben bij de brede top van de vierde klasse B.

Opstelling Westerwolde: Marcel Lutke (K) – Tim Huls (70e min. Lars te Bokkel) – Rudolf Riks (C) – Tex van Kalmthout – Peter Beens – Julian Smid (78e min. Ben Ophof) – Kevin v.d. Laan – Sander van Hoorn (46e min. Luca Kiers) – Joran Luijten – Frank Riks – René v.d. Laan

Scheidsrechters: dhr. R. van Uijen uit Emmen / dhr. R. Meems uit Vlagtwedde

Amusementswaarde: 8

Toeschouwers: 120

Bron en foto’s: HJ Pleiter

