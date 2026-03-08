Westerwolde – Gasselternijveen subtopper op de Barlage

VLAGTWEDDE – Zondagmiddag strijden Westerwolde en Gasselternijveen op sportpark De Barlage in Vlagtwedde in hun tweede onderlinge wedstrijd van dit seizoen om de voorlopige tweede plaats op de ranglijst in de vierde klasse B. Een tweede plaats die aan het eind van het seizoen recht kan geven op deelname aan de nacompetitie.

Er kan, gelet op het puntentotaal van beide ploegen tot dusver, dan ook van een heuse “zespuntenwedstrijd” worden besproken. Bij winst blijft Westerwolde tweede in de tussenstand; winst van Gasselternijveen betekent dat de Nieveners over Westerwolde heen gaan en hun inhaalrace van de laatste maanden bekroond zullen zien met een voorlopige tweede plaats. Kortom, hoe je het wendt of keert, op De Barlage in Vlagtwedde wordt komende zondagmiddag een echte subtopper gespeeld die het bezoeken meer dan waard is.

Gasselternijveen

Gasselternijveen staat momenteel dus op de derde plaats in de tussenstand. Hoewel de ploeg van trainer Gert Sterken een mindere start van de competitie kende, werden door de resultaten van de laatste wedstrijden dusdanig veel punten bij elkaar geharkt dat de ploeg beetje bij beetje de weg omhoog heeft gevonden. Omdat in oktober de wedstrijd in Gasselternijveen door Westerwolde met 4 – 2 werd gewonnen, zal er de bezoekers alles aan gelegen zijn deze speeldag de punten mee terug te nemen richting Drenthe. De statistieken voor Gasselternijveen zien er tot op dit moment als volgt uit: Uit de 13 gespeelde wedstrijden werden 22 punten behaald, waarbij een doelsaldo van 30 – 26 past.

Westerwolde

Westerwolde speelde dit kalenderjaar (evenals Gasselternijveen) twee competitiewedstrijden en deed dat met wisselend succes. Thuis werd er met 2 – 1 gewonnen van Gieterveen, maar de uitwedstrijd in en tegen Muntendam draaide uit op een verliespartij. Mede door het ontbreken van vier basisspelers was de ploeg van trainer Mark Kruize niet opgewassen tegen de dadendrang van Muntendam met als gevolg een teleurstellende 3 – 1 nederlaag. Zondagmiddag valt dus te bezien in hoeverre Westerwolde dit verlies achter zich kan laten door te proberen voor de tweede keer dit seizoen Gasselternijveen aan de zegekar te binden, iets wat vast en zeker de bedoeling zal zijn. Westerwolde begint aan deze wedstrijd met 24 punten uit 13 wedstrijden en een doelsaldo van 26 – 21.

Algemeen

Scheidsrechter bij Westerwolde – Gasselternijveen is dhr. J. van Uijen. Westerwolde ontmoette de jonge scheidsrechter uit Emmen al eerder dit seizoen; in de thuiswedstrijd tegen Buinen had hij de leiding bij dat duel. Pupil van de week is Ties Veldhuis, spelend in Westerwolde JO10-1. De entree voor niet-leden van de vereniging bij deze wedstrijd bedraagt € 3,00. Een programmablad met daarin een verloting opgenomen kost € 1,00 per stuk.

Wedstrijdsponsor

Wedstrijdsponsor bij Westerwolde – Gasselternijveen is Van Hoorn Dierenspeciaalzaak, gevestigd aan de Wilhelminastraat 16 in Vlagtwedde. Het familiebedrijf wordt momenteel, samen met een aantal medewerkers, gerund door Loeke en Hendrik van Hoorn. Nagenoeg ieder seizoen weer biedt Van Hoorn de vereniging de nodige ondersteuning o.a. door het aanbieden van een wedstrijdbal. Op zich ook niet zo gek, want zoon Sander speelt nu al weer een aantal jaren in Westerwolde 1 en ook Hendrik heeft een verleden als speler van Westerwolde. Daarnaast verzorgt Van Hoorn Dierenspeciaalzaak een keer in de twee jaar de potgrond voor de jaarlijkse potgrondactie van de vereniging. Ook dit jaar leidde deze samenwerking weer tot een groot succes door 2000 zakken potgrond van 20 liter aan de man te kunnen brengen. Met het nodige plezier waren Loeke en Hendrik dan ook bereid om met de wedstrijdbal op de foto te gaan. Graag wil Westerwolde hen bedanken voor het opnieuw beschikbaar stellen van een mooie wedstrijdbal.

Bron en foto’s: vv Westerwolde/HJ Pleiter