Wielervereniging Stormvogels kijkt trots terug op geslaagde wielerdag

VEENDAM – Wielervereniging Stormvogels kijkt trots terug op een geslaagde editie van de Romein-Omloop van de Veenkoloniën. Zaterdag stonden ongeveer 350 jeugdrenners, verdeeld over vier categorieën, uit het hele land aan de start van deze wedstrijd.
De omloop was de eerste wedstrijd van de Toekomstcup, een reeks van veertien landelijke koersen. De eerste renners, de nieuwelingen jongens, begonnen om 9:00 uur aan de Zuiderweg/Vosseveld in Veendam. Daarna volgden de junioren mannen, nieuwelingen meisjes en junioren meisjes.
Het 13 kilometer lange parcours bleek door de open vlaktes en de opkomende wind voor veel renners een flinke uitdaging. Het was daarmee een uitstekende test om te zien hoe het met de conditie stond na de winterperiode.
De organiserende vereniging Stormvogels is verheugd dat er na vele jaren weer een omloop kon worden georganiseerd. De club kijkt met trots terug op een zeer geslaagde en sportieve wielerdag.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl