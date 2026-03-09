Aanstaande vrijdag zesde klaverjasavond van het seizoen bij v.v. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Vrijdagavond 13 maart vindt de zesde klaverjasavond van het seizoen 2025 / 2026 binnen de v.v. Westerwolde plaats. Deze kaartavond is tevens de een na laatste in een reeks van zeven speelavonden van oktober t/m april m.b.t. het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde. De kaartavond begint om 19.30 uur in de kantine van de vereniging op sportpark De Barlage.
In principe kan iedereen aan deze kaartavonden deelnemen, wel of geen lid van de v.v. Westerwolde. Aan het eind van de avond gaat iedere deelnemer met een vleesprijs naar huis.
Om in aanmerking te komen voor het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde moet men vijf van de zeven keer hebben meegedaan. Bij meer deelnames wordt (worden) de laagste score(s) weggestreept. Een en ander betekent dat na vrijdagavond voor een behoorlijk aantal deelnemers het wegstrepen kan beginnen. Uiteraard kan men ook los van dit kampioenschap deelnemen aan een enkele klaverjasavond, zo ook komende vrijdagavond. De finaleavond van het klaverjaskampioenschap is gepland op vrijdag 10 april.
Komende vrijdagavond gaat ook de tweede verloting van dit seizoen van de “klaverjasclub” van start. Dit keer wordt geprobeerd 125 loten aan de man te brengen. Met deze verloting zijn mooie boodschappenbonnen te winnen die besteed kunnen worden bij de JUMBO in Vlagtwedde. Ook niet-klaverjassers kunnen de komende weken loten kopen. De trekking van de verloting vindt plaats op vrijdag 10 april.
De activiteitencommissie hoopt er vrijdagavond a.s. weer een leuke en gezellige klaverjasavond van te maken. Iedereen wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.
Bron: HJ Pleiter