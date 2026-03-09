Aardbevingsschade en sluiting voor vieringen: toekomst St. Willibrorduskerk onzeker

OUDE PEKELA – Op Tweede Paasdag wordt in de St. Willibrorduskerk de laatste Heilige Mis gevierd.
De monumentale St. Willibrorduskerk uit 1895 heeft forse aardbevingsschade opgelopen. In het Rijksmonument zijn op meerdere plekken scheuren zichtbaar, het pleisterwerk is aangetast en delen van de vloer zijn verzakt. In de karakteristieke oude vloertegels loopt inmiddels een duidelijke scheur. Een omvangrijke restauratie is noodzakelijk om verdere schade te voorkomen.
Ook de naastgelegen pastorie is zwaar getroffen. Op de bovenverdieping is een deel van het plafond naar beneden gekomen, waardoor deze ruimte niet langer gebruikt kan worden.
Schade van miljoenen
De totale schade wordt geschat op ongeveer 2,2 miljoen euro. De Nederlandse Aardolie Maatschappij draagt 1,2 miljoen euro bij aan het herstel. Daarnaast heeft de provincie Groningen ondersteuning toegezegd. Ondanks deze bijdragen blijft er nog een aanzienlijk bedrag over.
Om het resterende geld bijeen te brengen organiseerde de kerk verschillende acties. Eén daarvan was het benefietconcert ‘Voor Hoop’, dat op 15 november plaatsvond. Het initiatief voor dit concert kwam van de Bulgaarse singer-songwriter Tsvetina (24), beter bekend onder haar artiestennaam Vythess. Zij studeert aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen.
Laatste mis op Tweede Paasdag
Tegelijkertijd staat de toekomst van de kerk als gebedshuis onder druk. Op Tweede Paasdag wordt er de laatste Heilige Mis gevierd. Dit maakte bisschop Ronald Cornelissen van het Bisdom Groningen-Leeuwarden zondag tijdens de mis bekend aan de parochianen. De sluiting is volgens het bisdom het gevolg van meerdere factoren: de voortgaande ontkerkelijking, een tekort aan vrijwilligers en financiële problemen.
Restauratie en onzekere toekomst
In april wordt begonnen met de restauratie en het herstellen van de aardbevingsschade. De werkzaamheden zullen naar verwachting zeker een jaar duren. Wat er daarna met het kerkgebouw gaat gebeuren is nog niet bekend. Een verkoop van het pand behoort tot de mogelijkheden. Vanuit de parochie wordt gehoopt dat het markante gebouw voor de gemeenschap behouden blijft, maar zoals het er nu naar uitziet zal de kerk na de restauratie niet opnieuw worden geopend voor reguliere vieringen.