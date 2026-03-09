Baukje Harms benoemd tot erelid Christelijke Muziekvereniging De Harmonie

WINSCHOTEN – De Christelijke Muziekvereniging De Harmonie heeft één van haar leden, Baukje Harms, benoemd tot erelid. De leden hebben besloten haar extra in het zonnetje te zetten wegens het vele werk dat ze gedaan heeft en nog altijd doet voor de muziekvereniging.
Baukje is al 62 jaar muzikant. Ze speelde eerst muziek in Friesland en werd in 1984 lid van CMV De Harmonie te Winschoten. Ze speelde eerst bugel. Toch lag haar hart vooral bij de waldhoorn. Eerst speelde zij op een enkele hoorn en later op een dubbelhoorn. Op alle drie de instrumenten haalde zij haar D-diploma. Dat is een mooie prestatie.
Naast het musiceren voelde Baukje zich meteen betrokken bij de vereniging. Zij heeft veel gedaan voor het bestuur. Zo was zij secretaris en algemeen bestuurslid. Ook hield zij zich bezig met jeugdzaken. Vooral het werken met de jeugd vond zij erg belangrijk. Met veel liefde begeleidde zij jonge leden en leerlingen. Generaties muzikanten zijn door haar geholpen. Vaak werkte zij op de achtergrond, maar altijd met aandacht en zorg voor iedereen.
Baukje was ook contactpersoon voor de muziekschool. Daarnaast hielp zij bij het organiseren van jeugdweekenden onder de vlag van de SAMO. Ook bij het 50-jarig jubileum van de vereniging zat zij in de commissie.
Als hoorniste werd Baukje vaak gevraagd door andere verenigingen in de regio. Toen er geen hoornleraar was, gaf zij zelf hoornles.
Veel mensen kennen haar vooral van de Muziek Advies Commissie, de MAC. Dat is meer dan alleen muziek uitzoeken. Zij overlegt met de dirigent en predikanten over de juiste muziek. Zij regelt het lenen, bestellen en kopiëren van muziek. Ook zorgt zij voor het netjes inleveren en opbergen van de stukken.
Baukje is een lid dat zich al vele jaren met liefde inzet voor de vereniging. Daarom hebben bestuur en leden besloten om Baukje te benoemen tot erelid.
Bron: Frannie Oolders, secretaris CMV De Harmonie Winschoten