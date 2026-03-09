Brandweer Bad Nieuweschans zoekt vrijwilligers!

BAD NIEUWESCHANS – Wil jij iets betekenen voor jouw omgeving? En woon en/of werk je in Bad Nieuweschans of omgeving? Wij zoeken enthousiaste, nuchtere en praktische collega’s met een hulpverlenershart, man of vrouw, die deel willen uitmaken van een hecht team. Of je nou werkt in ploegendienst, zelfstandig ondernemer bent of parttime werkt: iedereen is welkom.
Als brandweervrijwilliger sta je klaar voor je buren en voor je dorp. Bij brand, bij ongevallen of bij het redden van dieren. Spreekt teamwerk je aan, help je anderen graag en wil je jezelf ontwikkelen? Dan is vrijwilliger worden bij de brandweer misschien iets voor jou.
Brandweer Bad Nieuweschans is een hechte ploeg van ongeveer 16 mensen met allemaal een verschillende achtergrond. We zoeken mannen en vrouwen die vooral overdag beschikbaar zijn en binnen een straal van ongeveer 6 minuten van de kazerne wonen of werken.
Kom langs tijdens de kennismakingsavond op 9 april
Benieuwd wat het betekent om vrijwilliger te zijn bij Brandweer Bad Nieuweschans? Kom dan langs tijdens de kennismakingsbijeenkomst op 9 april van 19.00 uur tot 21.00 uur op de brandweerkazerne aan de Noorseweg. Bekijk de kazerne, onze voertuigen, ontmoet onze vrijwilligers, krijg uitleg over wat het werk inhoudt én stel al je vragen!
Kijk voor meer informatie op www.wordbrandweervrijwilliger.nl.
Bron: Brandweer Groningen