Campagne ‘Kijk om je heen’ van start in Bellingwolde

WESTERWOLDE / BELLINGWOLDE – Maandag is de campagne ‘Kijk om je heen’ van start gegaan. Wethouder Wietze Potze onthulde samen met jonge mantelzorgers op het plein bij Partycentrum De Meet in Bellingwolde een levensgrote Kijkdoos.

De Kijkdoos is een grote cabine die de komende maanden door de gemeente reist. Wie naar binnen kijkt, krijgt een inkijkje in het leven van een jongere die zorgt voor een familielid. Daarmee maakt de Kijkdoos zichtbaar wat voor veel mensen verborgen blijft en nodigt het inwoners uit om letterlijk anders te kijken.

De gemeente Westerwolde start de campagne samen met Welzijn Westerwolde en Gezond Groningen, met steun van het Menzis Leefkrachtbudget en IZA-middelen.

Mantelzorgvriendelijker

Jongeren die zorgdragen zijn er overal: in de klas, op het sportveld en in de straat. Zij helpen thuis mee met zorgtaken, vaak zonder dat iemand het merkt. De campagne laat zien hoe belangrijk het is dat ouders, buren, leraren en verenigingen deze jongeren herkennen en ondersteunen.

Wethouder Wietze Potze: “Wanneer je goed kijkt, zie je hoeveel jongeren stilletjes zorgen voor een ander. Ik gun deze jongeren een omgeving die hen ziet en ondersteunt. Deze campagne helpt ons om dat samen als inwoners van Westerwolde mogelijk te maken. Door beter te kijken en sneller te steunen, maken we Westerwolde mantelzorgvriendelijker.”

Als leerkracht en mentor maakte Potze in het verleden regelmatig mee welke impact het kan hebben op jongeren wanneer zij naast scholier ook mantelzorger zijn. Veel jongeren praten er niet over, omdat het voor hen ‘gewoon’ voelt. In plaats van naschoolse activiteiten moeten zij thuis helpen met zorgtaken of boodschappen doen. Een uitstapje met vrienden moet vaak eerst worden gepland en overlegd.

Kijk om je heen

De druk op zorg door familie en vrienden neemt toe. Ook binnen de gemeente Westerwolde zijn jongeren met zorgtaken. Deze jonge mantelzorgers vallen vaak niet op. Door te laten zien wat de omgeving voor hen kan betekenen, wil de gemeente bijdragen aan een samenleving waarin deze jongeren zich gezien en gesteund voelen.

Na korte toespraken van Tessa Hofman (beleidsadviseur Welzijn en Gezondheid bij de gemeente Westerwolde), wethouder Wietze Potze, Femke Wight van Welzijn Westerwolde en jonge mantelzorger Matthijs Brugma, werd de grote strik die het kijkgat van de Kijkdoos bedekte verwijderd.

De Kijkdoos blijft tweeënhalve week in Bellingwolde staan en reist daarna verder naar andere dorpen in de gemeente.

Inwoners die meer willen weten over wat zij voor jonge mantelzorgers kunnen betekenen, kunnen terecht op

www.welzijnwesterwolde.nl/campagnejongemantelzorger of de QR-code op de Kijkdoos scannen.

Foto’s: Catharina Glazenburg