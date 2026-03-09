Chieljan Veen wint “Eric ten Horn Wisselbokaal”

WILDERVANK – Chieljan Veen heeft de “Eric ten Horn Wisselbokaal” gewonnen.
Elk jaar wordt er bij de scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën een interne spelregelcompetitie gehouden. De laatste jaren gebeurt dat maandelijks online via socrative student met 10 spelregelvragen. Jarenlang was Eric ten Horn de ongenaakbare kampioen maar sinds een paar jaar is hij zelf organisator van deze competitie en heeft hij een wisselbeker ter beschikking gesteld. Op dinsdag 3 maart 2026 vond de finale plaats van de interne spelregelcompetitie over het seizoen 2025-2026, waaraan een kleine 30 leden hebben deelgenomen.
Het werd een zeer spannende aangelegenheid want tussen de nummers 1, 2 en 3 zat telkens maar één punt verschil. Kampioen en winnaar van de “Eric ten Horn Wisselbokaal” werd Chieljan Veen met 140 punten, Tweede werd Hans Beenker met 139 punten en derde Bram Vazel met 138 punten. Het is de eerste keer dat Chieljan Veen spelregelkampioen van de vereniging is geworden.
Chieljan Veen (38) is vrijwel elk weekend actief als assistent-scheidsrechter op het hoogste amateurniveau in Nederland bij de mannen. Daarnaast is hij een bekende fysiotherapeut in Veendam. Begin dit jaar won hij nog de Dutch Fitness Award in de categorie personal trainer. Wekelijks houdt hij zijn conditie op peil op het sportpark Wildervank. Hans Beenker, de nummer twee, is de zoon van de legendarische scheidsrechter Nico Beenker, en heeft heel plezier in zijn hobby als scheidsrechter. Bram Vazel, de nummer drie, is een KNVB- official pur sang. Vrijwel dagelijks houdt hij zich bezig met het beter maken van scheidsrechters, zowel op het veld als in de zaal.
De scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën, opgericht op 13 september 1934, telt momenteel 75 leden, waarvan een aantal niet meer actief is. Ook hier neemt de vergrijzing toe en komt er sporadisch jonge aanwas bij. Ook het bestuur zoekt naar jeugdige vervangers voor Olf Pruisman (76) en Henk Potze (84). Dat zal ook aan de orde komen op Algemene Ledenvergadering op 1 april a.s.
Op zich draait de vereniging prima waarbij het samen met de KNVB veel aandacht besteedt aan opleiding, bijscholing en fitheid van de leden. De kantine in het clubgebouw “De Neutrale Hoek” in Wildervank is een prachtig leslokaal waar docenten zich prettig voelen.
Angelo Cijntje
Naar verwachting wordt het geen lange jaarvergadering op 1 april. Daarom heeft het bestuur Angelo Cijntje gevraagd om na de pauze een presentatie te verzorgen.
Bron: Henk Potze, p.r. Oldambt en Veenkoloniën