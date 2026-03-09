E-waste Race vandaag van start in Pekela

PEKELA – In Pekela is maandag de E-waste Race van start gegaan. Basisschoolleerlingen gaan de komende vier weken zoveel mogelijk elektronisch afval inzamelen.
Met de actie willen de organisatoren kinderen bewust maken van recycling en het hergebruik van grondstoffen. Oude elektrische apparaten zoals kabels, toetsenborden en kleine huishoudelijke apparaten kunnen worden ingeleverd, zodat waardevolle materialen opnieuw gebruikt kunnen worden.
Volgens Martin Jonker, adviseur openbare ruimte en duurzaamheid bij de gemeente Pekela, is het belangrijk dat kinderen al jong leren hoe ze met elektronisch afval moeten omgaan. “We willen leerlingen laten zien dat elektronisch afval niet zomaar bij het restafval hoort, maar dat er nog veel waardevolle grondstoffen in zitten,” zegt hij.
Projectleider Laura Wetzels van de E-waste Race ziet dat kinderen vaak enthousiast meedoen. “Ze gaan op zoek naar elektronisch afval in huis of in de buurt en betrekken vaak ook hun ouders en familie. Zo leren ze op een leuke manier waarom recycling belangrijk is.”
De klas die uiteindelijk het meeste e-waste inzamelt, wint een prijs. De actie duurt vier weken.
Malou Vos