Eindafbouw schepen Meyer Werft komende jaren in Emden

PAPENBURG, EMDEN – De Meyer Werft zal de komende jaren Emden, in plaats van de Eemshaven, gebruiken om de nieuwe cruiseschepen verder af te bouwen, nadat deze Papenburg hebben verlaten.
De deelstaat Nedersaksen is sinds 2024 mede-eigenaar van Meyer Werft, wat een belangrijke rol speelde in de beslissing om de scheepswerf in Emden te vestigen. De scheepswerf kan in Emden een beroep doen op een groot netwerk van partnerbedrijven, wat cruciaal is voor de tijdige oplevering van nieuwe cruiseschepen. De route van Emden naar de open Noordzee is iets langer dan vanuit Eemshaven, waardoor de proefvaarten iets langer zullen duren.
De afgelopen jaren verscheepte Meyer Werft vanuit zijn kleine scheepswerf alleen nog maar nieuwbouwschepen naar Emden voor de laatste afwerking. In de toekomst is het echter de bedoeling dat ook grote nieuwbouwschepen voor Carnival Cruise Line en Disney Cruise Line, met een lengte van bijna 350 meter, daar zullen aanmeren. Om dit mogelijk te maken, moet het havenbestuur van Nedersaksen eerst de nodige infrastructuur creëren door de buitenhaven van Emden uit te baggeren, zodat schepen van deze omvang er kunnen aanmeren.
Bron: Kreuzfahrt Aktuelles