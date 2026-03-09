Ervaar en beleef een openbare repetitie mee van een groot symfonieorkest, het VKSO

WILDERVANK – Neem tijdens open repetitie een kijkje achter de schermen van een groot symfonieorkest.
Ben jij ook altijd al nieuwsgierig geweest hoe een repetitie van een symfonieorkest eigenlijk verloopt? Hoe muziek groeit van losse noten naar een klank die de hele zaal vult? Tijdens onze open repetitie kun je dat zelf ervaren.
Het VKSO, het orkest van de Veenkoloniën, zo’n 70 orkestleden, bestaande uit meer dan helft professionals werken zondag 22 maart aan symfonie no. 8 van Antonín Dvořák, één van de meest kleurrijke en levendige symfonieën uit het romantische repertoire. Muziek vol energie, lyrische melodieën en momenten die je bijna laten glimlachen.
Maar een concert begint niet op het podium. Daar gaan uren, soms weken van intensief repeteren aan vooraf. De dirigent zoekt met het orkest naar balans, naar kleur, naar het juiste tempo. Soms wordt een passage opnieuw gespeeld. Soms wordt er gezocht naar een andere klank. Dat proces, dat hoor je tijdens een open repetitie.
Het stokje (baton) van de dirigent zwaait dus niet zomaar heen en weer.
Het stuurt, corrigeert, inspireert. En jij kunt dat van dichtbij meemaken.
Kom ook eens luisteren en kijken.
En ontdek hoe een symfonie langzaam vorm krijgt en beleef het proces van repetitie naar concert. Je bent van harte welkom.
22 maart
17.00 uur – 18.00 uur
Grote kerk
Raadhuisstraat 8 Wildervank
Bron en foto’s: Helma Leutscher