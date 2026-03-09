Extra toezicht in Emmen om overlast door asielzoekers aan te pakken

Westerwolde Weerbericht van:Maandag 9 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE DAG | WISSELVALLIGE WEEK

Het is vanochtend een beetje nevelig, maar er is al veel zon en het wordt dan ook een zonnige dag. En na de kou en de vorst aan de grond stijgt de temperatuur vanmiddag naar een maximum van 15 of 16 graden. De wind is vandaag zwak tot matig uit veranderlijke richting.

Vanavond en vannacht kan het opnieuw mistig worden maar later in de nacht zal dat verdwijnen want dan is er meer bewolking en dan is er ook kans op een bui. Morgen is het dan ook wisselend bewolkt en verspreid valt er wat regen. Ook morgen wordt het ongeveer 15 graden en er is morgen een zwakke tot matige uit het zuidwesten.

Morgenavond is het droog met opklaringen, maar woensdagnacht raakt het bewolkt en woensdag valt er af en toe regen met een krachtige zuidwestenwind. Het zal dan behoorlijk nat zijn en de maximumtemperatuur voor woensdag is 11 tot 13 graden. Donderdag is het droog met zonnige perioden, vanaf vrijdag is het wisselvallig met soms regen en af en toe zon. Ook later in de week is er een krachtige wind, dus de rust van de laatste dagen is vanaf morgen voorbij.