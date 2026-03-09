Filmvertoning ‘Kon Minder’ in ’t DOK Stadskanaal

STADSKANAAL – Op vrijdag 13 maart wordt in ’t DOK de film Kon Minder vertoond. Dit is een romantische, komische, kleurrijke, muzikale hybride korte film (zowel documentaire als fictiefilm) over de schoonheid van het dagelijkse leven van Groningers in Groningen.
Portretten als schilderijtjes laten het verloop van een doodgewone vrijdag zien. In deze film zit geen drama. Dat is namelijk helemaal niet Gronings. Alles gaat gewoon zoals het gaat. En dat alles is prachtig, rustgevend en prima zoals het is. Zoals een echte Grunneger zou zeggen: ‘Kon minder’.
Fleur Nonnekes maakte deze film als afstudeerfilm aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en ze werd ermee genomineerd voor prijzen van diverse filmfestivals.
De film duurt een half uur, na afloop is er gelegenheid voor het drinken van een kopje thee of koffie.
Aanmelden kan via deze link.
Vrijdag 13 maart 2026
Aanvang 14.30 uur
Bibliotheek Stadskanaal, Continentenlaan 29501 DG Stadskanaal
Bron: Streek Historisch Centrum