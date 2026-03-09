GroenLinks pleit voor digitale onafhankelijkheid van de Groningse provinciale organisatie

GRONINGEN – Door de toenemende onrust in de wereld is het steeds belangrijker om de controle zelf in handen te hebben. Niet alleen als het gaat om energie of grondstoffen, maar zeker ook ten aanzien van onze digitale infrastructuur. Daarom vraagt GroenLinks aandacht voor de kwetsbaarheid van de Provincie Groningen op digitaal gebied. In vragen aan het college van Gedeputeerde Staten pleit de partij voor digitale onafhankelijkheid van de provinciale organisatie.
De internationale geopolitieke verhoudingen zijn in korte tijd ingrijpend veranderd. Oorlog en toenemende spanningen tussen grootmachten zorgen voor grote onrust over de wereld. Daarnaast bestaat grote onzekerheid over de toekomstige rol van de Verenigde Staten als betrouwbare bondgenoot. Dit maakt duidelijk dat Nederland en Europa op verschillende terreinen kwetsbaar zijn door de afhankelijkheid van niet-Europese partijen.
Dit geldt zeker voor onze digitale dienstverlening, zoals de software die we gebruiken of de clouddiensten waar onze data opgeslagen staat. Dit roept de vraag op of het duidelijk is welke afhankelijkheden de overheid heeft en welke risico’s daaraan verbonden zijn. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van het bedrijf achter DigID aan een Amerikaanse eigenaar, waardoor het risico bestaat dat de Amerikaanse overheid de gegevens van burgers op deze overheidsdienst kan opvragen. Ook voor andere overheden brengt zulke afhankelijkheid gevaren met zich mee. GroenLinks wil daarom weten of de Provincie Groningen voldoende doet om niet langer afhankelijk te zijn van niet-Europese digitale diensten.
Fractievoorzitter Bas de Boer benadrukt het belang van digitale onafhankelijkheid voor de provinciale organisatie: “De Verenigde Staten gedragen zich niet langer als een betrouwbare bondgenoot. We kunnen er dus niet meer op vertrouwen dat zij goed met onze data omgaan of onze software zonder beïnvloeding laten functioneren. Het is daarom van levensbelang dat de Provincie Groningen stappen onderneemt om zich los te weken van Amerikaanse techbedrijven en overstapt naar Nederlandse of Europese alternatieven. Alleen zo houden we grip op onze eigen digitale zaken!”
Bron: Statenfractie GroenLinks Groningen