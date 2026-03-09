GroenLinks Westerwolde: De gemeente moet de regie nemen bij het isoleren van woningen

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een ingezonden artikel van Nico Falke van GroenLinks Westerwolde:
Veel woningen in Westerwolde zijn oud en slecht geïsoleerd. Dat betekent dat er veel warmte verloren gaat. Bewoners betalen daardoor hoge energiekosten. Tegelijkertijd is het slecht voor het klimaat. Daarom is het isoleren en verduurzamen van woningen geen luxe meer. Het is nodig.
Er zijn op dit moment verschillende fondsen en subsidies om woningen te isoleren of te verduurzamen. Dat lijkt goed nieuws. Maar in de praktijk is het voor veel inwoners lastig om daar gebruik van te maken. De regelingen zijn vaak ingewikkeld. Je moet formulieren invullen, offertes aanvragen en vaak eerst zelf geld investeren. Voor veel mensen is dat moeilijk of zelfs onmogelijk. Daarom vind ik dat de gemeente meer regie moet nemen.
De gemeente kan ervoor zorgen dat het voor inwoners veel makkelijker wordt. In plaats van dat iedereen zelf alles moet uitzoeken, kan de gemeente het organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een aanpak waarbij de gemeente een aannemer inhuurt die het werk uitvoert. De gemeente regelt de subsidies en de planning. Bewoners hoeven dan alleen nog maar te besluiten of ze mee willen doen.
Zo’n aanpak heeft veel voordelen. Het maakt het voor inwoners eenvoudiger. Het zorgt er ook voor dat het werk sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd. En het voorkomt dat alleen mensen met tijd, kennis of geld gebruik kunnen maken van subsidies.
De wereld laat ons bovendien zien dat we minder afhankelijk moeten worden van fossiele energie. De oorlog in Europa heeft opnieuw duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar we zijn als we afhankelijk zijn van energie uit het buitenland. Door woningen beter te isoleren hebben we minder energie nodig. Dat maakt ons minder afhankelijk en het bespaart bewoners geld.
Voor GroenLinks is het belangrijk dat de energietransitie eerlijk is. Iedereen moet kunnen
meedoen. Niet alleen mensen met een grote portemonnee. De middelen zijn er. De noodzaak is duidelijk. Nu is het tijd dat de gemeente de regie neemt en ervoor zorgt dat alle inwoners van Westerwolde hun woning kunnen verduurzamen.
Nico Falke