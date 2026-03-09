Hier krijgt u in Groningen hulp bij de belastingaangifte

GRONINGEN – Tot 1 mei kunt u weer belastingaangifte doen. Voor de één is het zo gebeurd, voor de ander is het best een klus. Zeker wanneer er iets veranderde in uw situatie kan de aangifte inkomstenbelasting tijd en aandacht vragen. Denk aan een nieuwe woning, verbouwing, hoge zorgkosten, scheiding of pensionering. Twijfelt u of alles goed staat ingevuld? U hoeft het niet alleen te doen. In Groningen zijn er verschillende plekken waar u (gratis) hulp kunt krijgen. Van de Belastingdienst tot lokale organisaties bij u in de buurt.
Veel gegevens, zoals het loon en de WOZ-waarde van uw huis, zijn vooraf ingevuld in de aangifte. Controleer deze gegevens wel altijd zorgvuldig en vul ze aan waar nodig. Een goede voorbereiding kan helpen. De Belastingdienst heeft hiervoor een handige checklist gemaakt. Kijk hiervoor op belastingdienst.nl/aangiftechecklist. Twijfelt u toch ergens over of wilt u dat iemand met u meekijkt, dan zijn er diverse mogelijkheden.
Gratis hulp van de Belastingdienst in Groningen
In Groningen kunt u voor persoonlijke en gratis hulp terecht bij locaties van de Belastingdienst in Groningen en Winschoten. Een medewerker helpt u daar met het doornemen van uw aangifte inkomstenbelasting en beantwoordt uw vragen. Of u nu één specifieke vraag heeft of graag de volledige aangifte wil doorlopen: samen controleert u de gegevens en verstuurt u de aangifte direct. Dat geeft zekerheid en rust.
Een afspraak maken kan via belastingdienst.nl/langskomen. Liever telefonisch of online geholpen worden? Kijk voor alle hulpmogelijkheden op belastingdienst.nl/hulp.
Lokale hulp in Groningen
Naast de Belastingdienst zijn er in Groningen veel andere organisaties die inwoners ondersteunen bij het invullen van hun belastingaangifte. Denk aan bibliotheken, buurtcentra en maatschappelijke organisaties. Zo organiseren de bibliotheken belastingspreekuren waar je al je vragen kunt stellen. Veel van deze activiteiten zijn gratis. Kijk voor meer informatie hierover op bibliotheek.nl/belastingaangifte.
Meer informatie over aangifte doen en alle beschikbare hulpmogelijkheden vindt u op belastingdienst.nl/aangifte.
Bron: Belastingdienst